Iannicelli: Ancelotti ha fatto meglio di Sarri, Chiariello lo stronca

15/12/2019 10:58

Vivace battibecco a Canale 21, durante Campania Sport, tra i due giornalisti Peppe Iannicelli e Umberto Chiariello. Il primo, che ha sempre attaccato Sarri negli ultimi anni, si chiede: "Ancelotti ha fatto meglio di Sarri? Entrambi, in campionato, hanno come loro migliore piazzamento il secondo posto. Ancelotti e Sarri, inoltre, hanno raggiunto gli ottavi in Champions League. Carlo Ancelotti, a differenza di Maurizio Sarri, ha fatto meglio in Europa League raggiungendo i quarti di finale". Immediata la replica di Umberto Chiariello: "Io sono veramente senza parole, questa tesi è da ricovero. Carlo Ancelotti non ha mai lottato per lo Scudetto e, in questa stagione, ha portato il Napoli al settimo posto prima di essere esonerato. Il Napoli di Sarri inoltre divertiva con il suo gioco molto bello".