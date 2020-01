Iannicelli ai contestatori di Adl: L'A16 per Bari prendetela voi

28/01/2020 16:19

"A coloro che contestano De Laurentiis suggerisco: Autostrada A16 prendetela voi, magari trovate per strada uno sceicco o qualche miliardario cinese". Inizia così un lungo post su Facebook di Peppe Iannicelli. Il giornalista d canale 21 poi su optimagazine.com accomuna ed elogia Lotito (patron anche della Salernitana oltre che della Lazio) ed Aurelio De Laurentiis: "Una parte rumorosa della tifoserie di Lazio e Napoli contesta Lotito e De Laurentiis sognando che le rispettive formazioni del cuore siano acquistate da fiabeschi sceicchi e fantomatici miliardari cinesi. Una polemica ed un desiderio condiviso con parte della tifoseria di Salernitana e Bari che appartengono rispettivamente a Lotito ( seppur in quota parte) ed alla famiglia De Laurentiis. Proprio nella settimana in cui , il redivivo Napoli ha battuto la Lazio in Coppa Italia e la Juventus in Campionato spopolano sul web slogan come Vendi e Vattene e #A16 con riferimento all’Autostrada Napoli-Bari che il patron dovrebbe imboccare lasciando Napoli. Proprio nella settimana in cui la Salernitana entra in zona play off, la città granata si risveglia con centinaia di manifesti recitanti “Lotito, Salerno non ti vuole”. Lotito e De Laurentiis sono personaggi dinamici, vincenti, talvolta fuori dalle righe, divisivi perché capaci d’imporre il proprio parere e le proprie decisioni a muso duro. Si possono certo criticare De Laurentiis e Lotito ma chi li contesta non ha alcuna alternativa seria e concreta da proporre".