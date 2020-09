I pronostici di Sconcerti: Milan in seconda griglia, Napoli non è pronto

18/09/2020 08:22

Inizia il campionato e Mario Sconcerti si sbilancia nei pronostici. Ecco come vede la serie A l'editorialista del Corriere della Sera: "Prima griglia, 2 squadre: Juventus e Inter sono le migliori, anche se stanno vivendo un mercato complesso. Una cosa è l’Inter con Vidal e Kantè, altra una con Nainggolan e Brozovic. Siamo sempre a livelli alti ma diminuisce la differenza.

Resta però più compiuta della Juve perché viene da una stagione di costruzione rispettata. Ora aggiunge, non cambia nel profondo come la Juve. E per la prima volta dopo dieci anni parte per vincere.

La Juve sembra in generale più storta: è vecchia in difesa e in attacco, giovane in mezzo al campo. Questo può portare a uno squilibrio nei passi, nel rapporto fra linee di gioco. L’Inter ha meno solisti della Juve, ma è già pronta per vincere.

Seconda griglia, 3 squadre: Milan, Atalanta, Lazio. Il Milan era una buona squadra anche quando perdeva, ora ha imparato a vincere ma dipende troppo da Ibrahimovic. Non solo nei gol, ma nella personalità.

Terza griglia, 2 squadre: Napoli e Roma, chiudono il gruppo delle sette migliori.Osimhen è un contropiedista eccezionale, se ha spazio è quasi infermabile, ha più difficoltà in area. Alla fine servirà ancora Mertens. Non vedo un Napoli pronto a un grande salto.

La Roma sta cominciando adesso, ha preso Kumbulla e Milik, giocatori forti, ma forti erano anche Kolarov, Dzeko, Under che se ne sono andati e soprattutto Zaniolo che è fermo.

Quarta griglia: 6 squadre: Fiorentina, Bologna, Torino, Sassuolo, ma anche Sampdoria e Genoa, in ordine sparso.

Quinta griglia, 7 squadre: tutte le altre.