I pronostici di Iannicelli: Juve senza scudetto, flop di una grande

02/09/2020 10:07

Nel suo articolo su OptaMagazine Peppe Iannicelli fa le carte al campionato che inizierà tra poco più di 2 settimane. Il giornalista di Canale 21 scrive: "La candidata più autorevole allo Scudetto è l’Inter. Gli investimenti tecnici e la continuità della guida di Conte potrebbero diventare l’arma vincente nella sfida contro la Juve che rischia di perdere il primato della Serie A essendosi affidata all'inesperto Pirlo. Un gradino più in basso Napoli e Milan, due squadre che – per ragioni diverse – stanno compiendo un lavoro di rinnovamento dell’organico. Nella prossima Serie A, saranno gli azzurri di Gattuso ed i rossoneri di Ibra e Tonali ad insidiare il primato di Inter e Juve; lo Scudetto non è alla loro portata ma possono ritornare nell’Europa che conta di più. Roma e Lazio corrono per l’Europa League che non dovrebbe sfuggire alle due formazioni della Capitale. Prevedo invece un anno durissimo per l’Atalanta che potrebbe aver finito la benzina dopo due anni strepitosi in Serie A ed in Champions League".