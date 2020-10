I giornata, niente diretta in chiaro per Juve e Inter in Champions

11/10/2020 18:12

Potranno vedere solo su Sky il debutto europeo in Champions League di Juve e Inter i tifosi bianconeri e quelli nerazzurri. Sia Dinamo Kiev-Juventus di martedì 20 ottobre (ore 18.55), che Inter-Borussia Moenchengladbach di mercoledì 21 (ore 21), valide per la I giornata della fase a gironi di Champions League non saranno trasmesse in chiaro da Mediaset. Su Canale 5, che si è aggiudicata i diritti di una gara settimanale (che sarà mandata in onda il martedì) si parte con Lazio-Borussia Dortmund martedì 20 ottobre alle 21 in chiaro in diretta con la telecronaca di Pierluigi Pardo.