Graziani: Juve, il partner ideale di Cr7 ce l'hai già

15/08/2019 08:39

"Non so se la Juventus avrà problemi di bilancio, certo è che il monte ingaggi è sensibilmente aumentato. Si ha l'impressione che sia un po' in difficoltà perché ha la necessità di vendere i vari Khedira, Matuidi, Mandzukic e via dicendo". Ciccio Graziani dice la sua sulla situazione dei bianconeri. Il campione del mondo '82 parla a Radio sportiva e dice: "Fossi la Juve terrei Higuain. È l'attaccante ideale per giocare con Ronaldo, scommetterei di nuovo su di lui e la stessa cosa vale per la Roma. Dzeko non lo cede senza la giusta offerta e lo ha detto al calciatore, che ha capito e si sta comportando in modo professionale. Fossi la società lo terrei anche a costo di perderlo a parametro zero tra un anno".