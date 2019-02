Graziani: Ecco che avrei fatto se Wanda fosse stata mia moglie

15/02/2019 11:33

"Fiinalmente l'Inter ha capito che per andare avanti nella sua storia doveva avere un comportamento diverso verso i suoi tesserati. Il caso # Icardi ha creato turbative incredibili nello spogliatoio". Ciccio Graziani ha le idee chiare sul caso del giorno. Il campione del mondo dell'82 parla a Radio Sportiva e dice: "Se Wanda Nara fosse stata la mia compagna e manager non gli avrei mai permesso di fare un'esposizione così mediatica. Con i social la sua figura è diventata imbarazzante, parla non solo di Icardi ma fa 'invasioni' anche di campo. Ormai tutto quel che succede viene messo in piazza. Non si poteva continuare ad andare avanti così, con tutti i chiacchiericci e discorsi. Il pugno duro ci voleva, da oggi con # Marotta si respira un'aria nuova".