Gotti: Raro un epilogo come in Napoli-Spezia

09/01/2021 16:06

Riparte della ripresa di Bologna l'Udinese, che aspetta domani al Friuli il Napoli per uscire dal tunnel della crisi. Cinque gare senza vittorie hanno portato a far soffiare venti di esonero sulla testa del tecnico Gotti che però a Udinese tv prova a dispensare ottimismo nonostante l'avversario di blasone

dovremo avere consapevolezza delle nostre qualità e limiti; dovremo poi conoscere pregi e difetti dell’avversaria e dare fondo a tutte le nostre energie, sarà importante il grado di recupero dei diversi giocatori dalle partite precedenti, poi ci sono sei giorni prima del prossimo incontro e sarà occasione per fare dei ragionamenti diversi

Gotti non si fa illusioni su un Napoli in crisi: ha visto come è maturata la sconfitta con lo Spezia e dice