Gianni Mura: Milan da scudetto più del Napoli, Inter faraonica

15/08/2018 12:10

Fa le carte al campionato come sua abitudine Gianni Mura su La Repubblica. L'editorialista vede la Juve favoritissima per lo scudetto davanti all'Inter ma a sorpresa concede più chances al Milan che al Napoli : «La Juventus ha il 65% di possibilità di vincere lo scudetto, l’Inter il 35%. Nel caso in cui volessimo parlare di pronostico extralarge, dico: Juve 41, Inter 26, Roma 12, Milan 10, Napoli 7, Lazio 3, Atalanta 1». Dopo un passaggio sulla Juventus («La squadra di Allegri può giocare come le pare, tanto resta la più forte. Impossibile disapprovare il colpo CR7, e chiaro è il ragionamento che ha guidato la Juve: vincere la Champions, ora o mai più. Mai più, si fa per dire. C’è sempre un futuro. Chiaro anche il motivo che ha orientato il fuoriclasse portoghese su Torino: el dinero, i soldi») l'elogio all'Inter anche se non dovesse arrivare Modric: «Faraonica la campagna acquisti nerazzurra: tanti affari, e tutti giusti, partire dai meno reclamizzati ma sempre utili Asamoah e Politano. Lautaro Martinez è partito col piede giusto e fa sognare i tifosi, Nainggolan dà al centrocampo quel che gli mancava: grinta, personalità, potenza fisica. Come la Juve, anche l’Inter può disporre di due squadre. Spalletti dovrebbe giocare col 4-2-3-1, molto diffuso in Europa, pochissimo in Italia, ma è un po’ il suo marchio di fabbrica». Nonostante le poche chances di scudetto il giudizio sul Napoli non è così severo: «Sarà interessante vedere, dopo poche partite, se esiste l’equivalente del Napoli che s’era giocato quasi tutto il campionato alla pari e s’è mosso pochissimo sul mercato. Il vero colpo è Ancelotti. Forse il mio 7% agli azzurri è troppo poco, ma credo che nel calcio certi vertici siano irripetibili. Credo che a Londra Sarri non riprodurrà il Napoli e credo che non lo riprodurrà nemmeno Ancelotti a Napoli. Aggiungo che stimo tantissimo Ancelotti, ha esperienza e saggezza da vendere. Ha conquistato i napoletani prendendo lezioni di dialetto dal magazziniere, decidendo di vivere al Vomero e non fuori città. Col presidente non litiga ma ci gioca a tressette. Piccoli segnali positivi. Poi però occorre tempo, come dimostrano le sconfitte del Napoli nelle amichevoli precampionato. C’è da cambiare un gioco imparato a memoria, è partito solo Jorginho e Hamsik ne eredita posizione e compiti. Davanti, Milik esclude uno dei tre esterni, come minimo, toglie dal centro dell’attacco Mertens, che l’aveva sostituito scoprendosi goleador. Il mio punto di domanda non riguarda Ancelotti, ma il tempo che gli occorrerà per cambiare la squadra».