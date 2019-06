Giampolo vicino al Milan, ecco chi vuol portare in rossonero

02/06/2019 11:41

Con Inzaghi sempre più vicino alla conferma alla Lazio, si assottiglia il numero di pretendenti alla panchina del Milan. In ribasso le quotazioni di De Zerbi, in pole ora c'è Giampaolo - che ha anche il gradimento di Maldini. Il tecnico sta trattando la risoluzione con la Sampdoria ed ha già le idee chiare se dovesse approdare in rossonero. Vorrebbe portare al Milan due suoi pallini: il primo è Joachim Andersen, il secondo è Praet. Il centrocampista belga è stato valorizzato proprio da Giampaolo che lo ha utilizzato prima come mezzala e poi come play davanti alla difesa con risultati eccellenti.