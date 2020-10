Georgina racconta com'è scoppiato l'amore con Cr7

22/10/2020 08:45

"È stato amore a prima vista. Ci siamo incontrati per la prima volta per strada a Madrid quando stavo tornando a casa, e non avevamo il coraggio di parlarci. Poco tempo dopo è venuto a fare shopping nella boutique di lusso dove lavoravo come commessa". Georgina Rodriguez racconta in un'intervista a Paris Match come è scoppiato l'amore tra lei e Cristiano Ronaldo. La modella ha aggiunto: "Poi il destino ci ha fatto incontrare nuovamente ad una festa. È qui che abbiamo parlato per la prima volta. È stato un momento molto speciale, nonostante il mondo intorno, ci siamo sentiti soli. Cristiano è una delle persone migliori che conosca. Siamo molto uniti, mi protegge. È una bomba! Mi attrae tutto di lui".