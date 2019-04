Gattuso recrimina: Squadra vuota e ingenua

20/04/2019 14:05

"Abbiamo vinto contro la Lazio una settimana fa. La cosa che più mi dà fastidio è vedere come abbiamo affrontato la partita. Ho visto poca veemenza, nel primo tempo abbiamo sofferto. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il vantaggio e poi abbiamo commesso un'ingenuità. Nel primo tempo ci aspettavamo molto di più". Rino Gattuso è l'immagine della delusione. Bruttissimo il suo Milan che ha pareggiato a Parma, lasciando per strada due punti pesantissimi in chiave Champions: "Nel primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo, non è stata una grandissima prestazione, siamo stati bravi e fortunati a trovare il vantaggio, poi loro hanno trovato un grandissimo gol su punizione dopo un'ingenuità nostra, a tratti hanno avuto più rabbia di noi". Per Ringhio la condizione atletica non c'entra: "Non è una questione fisica, si è vista una squadra vuota. Non è un problema fisico. Sembravamo sorpresi. Non dobbiamo parlare di tragedia, dobbiamo analizzare perchè si fa fatica. Dobbiamo sbagliare il meno possibile, ci capitano delle giornate in cui lasciamo i primi tempi agli avversari o dove commettiamo qualche errore. Non stavamo soffrendo dopo il vantaggio, siamo stati dei polli a concedere quella punizione che abbiamo concesso". Il tecnico rossonero spiega poi l'assenza di Paquetà: "Veniva da un infortunio, avevo bisogno di mettere in campo e per come si era messa la partita avevo bisogno di gente che mi desse garanzia dal punto di vista fisico. bbiamo fatto tanti cambi modulo oggi. Ci siamo messi anche 4-4-2, perchè avevamo bisogno di conservare il vantaggio. Con Biglia abbiamo cambiato ancora".