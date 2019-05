Gattuso fa chiarezza sul ritiro e sulle dimissioni: Dite sciocchezze

05/05/2019 12:12

"Il mio unico obiettivo è andare in Champions League, e ho due anni di contratto. La parola dimissioni per me non esiste, il resto non conta nulla". Rino Gattuso fa chiarezza su diversi punti alla vigilia della gara col Bologna. A suo avviso in questi giorni si sono dette troppe inesattezze a partire dal tema dell'incontro con i dirigenti: "Non è stata presa nessuna decisione, abbiamo solo parlato del gruppo e di cosa potevamo fare. Abbiamo sostanzialmente ripetuto quello che ci eravamo detti a Torino. Ho letto tante stupidaggini ma abbiamo solo parlato dei giocatori". E sul ritiro aggiunge: " La decisione del ritiro l'ho presa io e la società mi ha appoggiato, ho visto una squadra incazzosa e dobbiamo dimostrarlo sul campo. Il ritiro non è il massimo, ma abbiamo il dovere di assumerci la responsabilità di tutto. Ho fatto una roba che non volevo fare, ma ci sono regole da rispettare per tutti. Nei momenti di difficoltà bisogna capire l'ambiente e la maglia che si indossa, ho fatto la scelta del ritiro perché mi sembrava che tutti non ci stavamo più con la testa. Siamo insieme da quattro-cinque giorni, questo ci ha rafforzato, vedremo domani". Al quarto posto ci crede: "Ci vuole ambizione, l'orgoglio di sentire quella musica e certe partite... Ora stiamo vivendo un periodo negativo e bisogna cercare qualcos'altro, quando si entra nel tunnel bisogna analizzare tutto per capire cosa funziona e cosa no. Chi gioca nel Milan deve avere questa ambizione". Di fronte un avversario in salute come il Bologna: "Stanno bene, da quando c'è Sinisa viaggiano molto forte. Hanno velocità, hanno cambiato modo di giocare ma ripeto, domani possiamo ancora affrontare la squadra più forte al mondo, ma abbiamo il dovere di dire la nostra, dimostrare che siamo vivi con una prova gagliarda". Poi torna a testa bassa contro i cronisti: "Secondo voi posso essere spento? Cosa vuol dire, è normale che dopo solo 5 punti in sette giornate si è un po' così... Ma secondo voi io mollo? Vedetemi la mia storia, ho sempre lottato fin dai 17 anni. Nelle difficoltà è l'allenatore il primo che va in croce, ma non è vero che sono molle o dimesso. Dite solo sciocchezze. È diverso dire che l'allenatore è mollo rispetto ad un ambiente in difficoltà. È un dato di fatto, facciamo fatica, ma io non sono dimesso. Dobbiamo dirci le cose in faccia, invece tante volte per non fare polemiche siamo rimasti zitti. Anche la storia del rapporto con Leonardo e Maldini, basta scrivere certe cose. C'è un rapporto professionale e personale, a livello umano c'è rispetto e confronti giornalieri nei quali ci diciamo tutto. A me la società non ha mai detto nulla che me ne andrò, quindi sono robe che scrive la stampa, non so a che pro. A me interessa solo portare in alto il Milan, poi il resto delle cose che leggo sono assurda. Ma con Leonardo e Maldini c'è assoluto rispetto".