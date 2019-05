Gattuso dice tutto sui rapporti con Leonardo e le paure per Juve-Atalanta

18/05/2019 14:05

" Siamo padroni del nostro orgoglio. Non perdiamo a perdere energie guardando altrove. Affronteremo un Frosinone già retrocesso che verrà a San Siro per giocarsela, pensiamo al nostro orgoglio e a fare più punti possibili". Niente alibi, Gattuso assicura che la testa non sarà a Juve-Atalanta, che pure potrebbe essere decisiva per il futuro europeo dei rossoneri: "L'Atalanta non si è mai fermata e ha continuato, ci abbiamo messo del nostro perdendo punti, ma fanno un calcio che interpretano in pochi. Se arriverà in Champions sarà un traguardo meritato. Io credo alla buona fede e in questi anni si tocca con mano che tutte le squadre ci mettono impegno e correttezza, anche nelle ultime giornate". Sul futuro nessuna anticipazione: "Non so cosa devo rispondere, non sta a me dimostrare ciò che ho fatto. Parlano i numeri e in questo momento sono chiacchiere da bar che vanno avanti da luglio e proseguono ancora, sempre sul mio futuro. Io penso solo ad allenare e fare punti, dopo chi mi deve giudicare lo farà. Ci sarà tempo per parlare, ora testa al campo". Ringhio vuol chiarire anche in merito ai suoi rapporti con Leonardo: "Credo che molti di voi non mi ascoltiate. L'ho già spiegato e lo ripeto. Queste sono cose che scrivete voi, che dite per riempire i giornali. Con Leonardo non c'è nessun problema, li avevo da giocatore ma non ora. Da quando è arrivato in dirigenza non c'è mai stato niente, a livello umano c'è grande correttezza e rispetto. Punto e basta". Poi Gattuso ringrazia i tifosi: Domani supereremo un milione di tifosi accorsi a San Siro nel corso della stagione, bisogna dire un milione di volte grazie. Sono dati incredibili, abbiamo fatto momenti bene ed altri meno a livello sportivo, mancano ancora due giornate e ci stiamo giocando l'obiettivo. Speriamo di chiudere bene e dare qualche soddisfazione in più. Non è un fallimento, c'è solo il rammarico per i punti persi. Allora Roma e Lazio cosa devono dire? Facciamo il massimo e poi dopo vediamo". Impossibile non commentare l'addio di Allegri: "Parlano i numeri e i trofei per lui, la sua storia. Il rapporto che ci lega è unico, lo conosco da quando ero un ragazzino che non aveva nemmeno un filo di barba in faccia, abbiamo vinto un campionato di B insieme e non volevano nemmeno darmi il premio in società e ci pensò lui. Tante storie, tante litigate, tanti abbracci, alti e bassi con lui ma è uno vero. È una persona che merita il meglio, e credo che domani lo riceverà dai suoi giocatori e tifosi. Ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro, non guardare a Torino, i bianconerei hanno dimostrato sul campo di avere sempre mentalità". C'è spazio anche per il caso-De Rossi: "Ha ragione Kolarov nelle parole che ha detto ieri, la Roma si accorgerà di quanto mancherà De Rossi in spogliatoio. È stata una figura importante nello spogliatoio della Roma e anche in Nazionale".