Gattuso: Con Inzaghi entreremo in campo abbracciati

23/04/2019 15:27

"Spero sia uno spot per il calcio italiano". Lo dice Gattuso ma il tecnico rossonero in cuor suo si augura che la semifinale di ritorno con la Lazio porti il Milan in finale, dopo lo 0-0 dell'andata all'Olimpico. Ringhio parla prima a Milan Tv: "La finale dell'anno scorso è passata ormai, all'andata abbiamo fatto fatica. Le partite contro la Lazio sono sempre tiratissime, centrare una nuova finale sarebbe molto importante per la nostra stagione, vogliamo vedere uno spettacolo. Dobbiamo pensare solo al campo". Un commento anche sull'allenatore avversario: "Con Simone Inzaghi c'è una grande amicizia, faremo di tutto per comportarci bene, entreremo in campo abbracciati". A Raisport invece ha parlato anche del suo futuro e delle indiscrezioni che lo vogliono al Newcastle nella prossima stagione grazie all'intervento del super agente Jorge Mendes: "Con Mendes ci vediamo spesso, mi piace la buona cucina e parlare di calcio. Newcastle? Voci infondate. Ripeto, con Mendes c'è solo una grande amicizia”.