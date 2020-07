"Gattuso bravo ma non esageriamo, va rivisto"

09/07/2020 13:36

Gattusarri, Ringhio Star, Gattuso re. Si sta sentendo di tutto negli ultimi tempi. Da quando ha ricompattato il gruppo, ha ripreso a vincere e ha conquistato anche la coppa Italia, Gattuso è diventato un idolo intoccabile a Napoli. I metodi da sergente di ferro, contrapposti a quelli del suo predecessore Ancelotti, il carattere sanguigno, la sincerità nell'affrontare i discorsi sono tutti elementi che hanno contribuito ad alimentare un mito ma forse si sta un po' esagerando nell'elencare i meriti dell'ex tecnico del Milan. Così la pensa ad esempio Bruno Gentili.

Gattuso bravo ma non esageriamo

Gattuso è un buon tecnico per il giornalista della Rai che però suggerisce di andarci piano. Parlando nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss, Gentili sottolinea: "Ho speso fiumi di parole su Gennaro Gattuso, ma non dobbiamo nemmeno esagerare. Bisognerà vederlo alla prova nella prossima stagione. Il giudizio finora è più che positivo. Legge molto bene le partite".

Poi Gentili giudica alcuni singoli nel Napoli: "Hirving Lozano sta facendo molto bene e potrebbe cambiare il suo futuro. La sua cessione sembrava scontata, ora invece sembra che possa restare in Campania anche in futuro- .Chi invece mi ha deluso è Nikola Maksimovic. Penso che i troppi complimenti gli abbiano fatto un po' male. Stava giocando benissimo. Atalanta in corsa per lo Scudetto qualora vincesse la Juventus? Manca ancora tanto al termine del campionato. Credo però che la Juventus sia ancora nettamente favorita. Ha un Cristiano Ronaldo in formato super e un certo vantaggio in classifica. Il portoghese è un fuoriclasse".