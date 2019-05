Gasperini: Del mio futuro parlo prima col mio presidente

18/05/2019 15:50

"Siamo in tanti allenatori in questa situazione. Io ho già parlato con il Presidente Percassi, dobbiamo fare il massimo fino alla fine del campionato. Poi si fa il punto della stagione. Non farò mai niente senza aver sentito il presidente, passo prima da lui". Gasperini non chiude le porte a un addio per andare in una big ma per il momento pensa a conquistare la Champions con l'Atalanta e a smaltire la delusione per il ko con la Lazio: "Non pensiamo alla Coppa, pensiamo al campionato. Ci saranno due giornate decisive, siamo ormai alla penultima. Psicologicamente siamo usciti stravincitori, abbiamo ancora più voglia di buttarci sul campionato. Noi abbiamo degli altri traguardi, per la Lazio era l'ultima chance, noi abbiamo ancora la fortuna di giocarci punti per l'Europa League e per la Champions". Il tecnico degli orobici non crede a una Juve distratta: "Domani l'impegno è molto difficile, andremo in casa della Juve che ha stravinto il campionato e con una festa in atto. Giocare sul loro campo è sempre molto difficile, se riusciamo a fare risultato corriamo il rischio di arrivare terzi, altrimenti rischiamo di rimanere fuori da tutto. Ci sono tante emozioni, sicuramente quella di Allegri, poi è l'ultima in casa per loro. La nostra situazione è emotivamente più forte, soprattutto per il risultato. Alla fine è una partita difficile, ma è anche la bellezza di questo sport e di questa stagione, nel momento decisivo ti offre queste gare, sappiamo che il risultato è importante perché ti lascia la certezza matematica, con una vittoria, di raggiungere la Champions. Non ci sono partite scontate per nessuno, il Milan giocherà l'ultima a Ferrara con la Spal e non credo sia così scontata. Credo siano partite complicate per tutti, poi ci sono squadre con più motivazioni e con meno. Ma non è facile per nessuno".