Garantisce Lukaku: Inter, vi spiego chi è Sanchez

31/08/2019 13:35

"È una buona mossa per lui venire all'Inter. Ha già giocato in questo campionato prima. La gente qui lo conosce". Romelu Lukaku mette un like all'arrivo di Sanchez. Intervistato dalla Bbc il bomber dell'Inter parla del cileno: "In Premier League ha fatto davvero bene quando era all'Arsenal. Ha avuto un momento difficile al Manchester United. Venire qui è stata la mossa giusta, in un buon spogliatoio, dove l'allenatore vuole vincere. Farà parte di questo. Aggiungerà molta competizione alla squadra che già abbiamo. Ora sta a lui mostrarlo. Credo davvero che farà bene con noi. Siamo qui per aiutarlo. Speriamo che lui può aggiungere quella piccola scintilla al nostro team ". Il belga è entusiasta già del mondo nerazzurro: "Giocare all'Inter è una benedizione per me. È un club con una grande storia, che vuole migliorare e fare bene. Ero in una fase in cui avevo bisogno di una nuova sfida. Questo uno è arrivato al momento giusto. Cosa è andato storto alla United? Non lo so. Non provo a guardare indietro. Per me, l'esperienza al Manchester United è una di quelle di cui sono più grato, non molto buona perché non abbiamo vinto e io avrei voluto vincere con il club, ma mi hanno dato una possibilità. Ora devo giocare per uno dei più grandi club del mondo, quindi sarò sempre rispettoso nei loro confronti. Alla fine, ho pensato che fosse meglio andare avanti e provare cose nuove". Dopo una mezza frecciatina al suo ex tecnico Solskjaer. ("Non posso guardare indietro e dire che Ole non fosse il manager giusto per me. Non posso farlo. Io e Ole abbiamo provato a lavorare insieme, ma a un certo punto ho dovuto essere onesto con lui. Lui era anche onesto con me. Abbiamo trovato un accordo. Volevo andare. Ha capito perché volevo andare. È qualcosa per cui gli sarò sempre grato. Abbiamo avuto una conversazione da uomo a uomo") Lukaku racconta anche di come ha vissuto le settimane di trattative per il suo passaggio a Milano. "Mi sono allenato da solo per le ultime due settimane a Manchester con uno degli allenatori fisici. Quando sono arrivato, i primi quattro giorni hanno riguardato la costruzione dell'aspetto fisico, cercando di tornare il più in forma possibile per la prima partita: molto lavoro fisico, adattandosi tatticamente a ciò che Conte vuole in campo".