Ganz: All'Inter feci benissimo ma divenni riserva e scelsi il Milan

03/05/2020 15:59

"All'Inter era arrivato Ronaldo, io avevo poco spazio e dissi al mio procuratore che sarebbe stato meglio trovare un'altra squadra per poter giocare. Milan e Lecce avevano bisogno di attaccanti e la mia scelta fu di andare in rossonero". Maurizio Ganz parla della scelta di vestire il rossonero in una diretta Instagram sul canale di Carlo Pellegatti: "All'Inter avevo fatto benissimo, 15 gol alla prima stagione, 20 alla seconda. Mi aspettavo un trattamento diverso, ho capito che mi avrebbero fatto giocare come esterno destro a marcare i terzini sinistri, quell'anno poi arrivò Moriero... Entravo al posto suo sulla destra ed ero un centravanti. Feci questa scelta di andare al Milan, caso vuole che dopo una settimana ci fu un derby di Coppa Italia e andai subito in gol. Prima del gol contro il Napoli feci un incidente spaventoso con la macchina a causa del ghiaccio, arrivai a Milanello tutto insanguinato ma il giorno dopo giocai ugualmente e vincemmo contro il Napoli". Ganz elenca anche alcun rimpianti in rossonero: "La finale di Coppa Italia persa contro la Lazio, era un Milan logoro di testa. Siamo andati in vantaggio, pensavamo di portare a casa la Coppa ma la Lazio in un quarto d'ora ci ha travolta. L'altra cosa è la Supercoppa Italia persa a San Siro col Parma, pesante da digerire. Non accade ogni anno di poter fare queste competizioni, ma sono felice di aver vinto il campionato e avere la possiblità di esordire in Champions League a 31 anni".