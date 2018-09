Galliani: Io e Berlusconi ridaremo entusiasmo come Cr7, Monza nostra Itaca

08/09/2018 10:08

Troveranno anche loro due i proci ad ostacolarli nel progetto? Nel parlare al Corriere della Swera dell'idea di prendere il Monza con Berlusconi, Adriano Galliani ricorre a un suggestivo paragone: "Il presidente abita a tre km dal Brianteo, io in quella città sono nato, cresciuto e ho iniziato la mia carriera dirigenziale. Noi ci sentiamo veramente come Ulisse che torna a Itaca". L'ex patron e l'ex ad rossonero fanno sul serio come rivela Galliani: "Negli ultimi giorni ho ricevuto decine e decine di chiamate da parte di giocatori svincolati, procuratori interessati a piazzare i propri assistiti e dirigenti incuriositi. C'è un universo calcistico in fermento, attratto dal possibile ritorno nel mondo del calcio di Silvio Berlusconi. Sa cosa mi ha detto ieri? Il potenziale arrivo della coppia Silvio e Adriano sta causando in Serie C lo stesso effetto che Cristiano Ronaldo ha generato in Serie A. Avevamo già convenuto che l'unica squadra che avremmo potuto rilevare, senza cancellare il rapporto unico con il Milan, sarebbe stato il Monza".