Galli attacca Giampaolo: Si informi prima di parlare

10/09/2019 09:38

Non sono piaciute al procuratore di giocatori Beppe Galli le parole di Giampaolo sul mercato lungo. Che troppi mesi con la finestra estiva aperta sia una stortura è parere quasi comune ma Galli, intervistato da Tmw, sottolinea: "È stato un bel mercato, vivo ma molto lungo. Come al solito le cose si fanno gli ultimi giorni. Giampaolo dice che il mercato lungo è per i procuratori, non è così: si informi meglio prima di parlare. La Serie A sta riacquisendo credibilità. E questo è molto importante. De Paul? L’Udinese non ha mai svenduto i calciatori. Dal Friuli non è mai partito un calciatore per sua volontà senza che arrivasse una proposta giusta. Quando si firmano dei contratti ci sono diritti e doveri, non è che l’Udinese non ha ceduto De Paul, semplicemente non sono arrivate proposte adeguate".