Galeazzi: Ho peccato, ho tifato contro l'Inter. Ecco perchè

22/04/2019 11:31

Le sue simpatie per la Lazio sono note. Giampiero Galeazzi non ne ha mai fatto mistero. Una passione che lo ha indotto a chiedere scherzosamente scusa in diretta tv a Domenica In: “Padre, confesso di aver peccato” ha detto rivolgendosi a Don Mazzi “Ho peccato per aver tifato contro l’Inter perché ha tolto un posto in Champions League alla mia Lazio”.