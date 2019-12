Gaffe social della Samp: Presenta nuovo arrivo come italo-calabrese

13/12/2019 09:27

Clamorosa gaffe social della Sampdora nella settimana che porta al derby. Sul proprio profilo Facebook il club doriano ha presentato il giovane talentino Donovan Prato, descrivendolo come ‘italo-calabrese‘, indicando le origini inglesi della madre (anglo dunque, non italo) e quelle catanzaresi del padre. Inevitabili le reazioni dei follower e gli sfottò, specie da parte dei tifosi del Genoa: “la Calabria si trova in Italia“, “Italo-genovese-calabrese” o ancora “si presume si sappia che la Calabria è in Italia”… e infine “Catanzaro capitale”. La Sampdoria ha, successivamente, provveduto a correggere il post.