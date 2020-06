Fumata nera, niente calendario di A: slitta tutto ma spuntano indiscrezioni

01/06/2020 15:02

C'era grande attesa per il calendario della serie A riscritto per questo caotico finale di stagione ma l'Assemblea della Lega di Serie A preferisce aspettare. La bozza viene fatta ma per l'ufficialità bisognerà attendere la ripresa dell'attività ufficiale della FIGC che sarà seguente al Dpcm, seguendo a ruota le decisioni di istituzioni sportive e politiche. Le indiscrezioni però non mancano. Il primo turno, quello del 20-21 giugno, e quello conclusivo, la 38.a giornata, saranno esclusivamente serali: niente match alle 17.15. Inoltre nessuna squadra giocherà più di due partite in diurna e non ci saranno gare alle 17.15 a Napoli, Cagliari e Lecce.

Nel weekend una gara il venerdì o il lunedì (ore 21.45), tre gare il sabato (una per slot orario), sei gare la domenica (una alle 17, quattro alle 19.15 e una alle 21.45). Nei turni infrasettimanali due gare sia martedì che giovedì (19.15 e 21.45) e sei mercoledì (due alle 19.15, quattro alle 21.45).

Il calendario arriverà sino alla quartultima giornata, le ultime tre verranno compilate più avanti sulla base degli obiettivi di classifica delle squadre. Queste le indiscrezioni che indica Sportmediaset

I RECUPERI DELLA 25.A GIORNATA

Torino-Parma (sabato 20 giugno alle 19.30), Verona-Cagliari (sabato 20 giugno alle 21.45), Atalanta-Sassuolo (domenica 21 giugno alle 19.15) e Inter-Sampdoria (domenica 21 giugno alle 21.45).

LE INDISCREZIONI SUI BIG MATCH

27,a giornata (lunedì 22 giugno alle 21.45): Bologna-Juventus

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 19.30): Inter-Sassuolo

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 21.45): Atalanta-Lazio

28.a giornata (domenica 28 giugno alle 17.15): Milan-Roma

30.a giornata (sabato 4 luglio alle 21.45): Lazio-Milan

31.a giornata (martedì 7 luglio alle 21.45): Milan-Juventus

32.a giornata (sabato 11 luglio alle 21.45): Juventus-Atalanta

32.a giornata (domenica 12 luglio alle 21.45): Napoli-Milan

34.a giornata (domenica 19 luglio alle 21.45): Roma-Inter

34.a giornata (lunedì 20 luglio alle 21.45): Juventus-Lazio