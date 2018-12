Frosinone-Milan è sinonimo di gol, sarà così anche domani?

25/12/2018 09:20

Difficile pronosticare uno 0-0 domani tra Frosinone e Milan. Parlano chiaro le statistiche. Dodici reti segnate in due sfide andate in scena in Serie A: 6 al vecchio e oggi scomparso Comunale-Matusa, 6 nel Meazza rossonero. Gli incroci in campionato, 2, fra Frosinone e Milan sono un vero e proprio festival del gol: 2-4 nel Lazio, 3-3 in Lombardia. Al Milan i tre punti servono per continuare a sognare l’Europa che conta. Al Frosinone per sperare nella salvezza e un’altra stagione nel principale livello del calcio italiano.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A)

1 incontro disputato

0 vittorie Frosinone

0 pareggi

1 vittoria Milan

2 gol fatti Frosinone

4 gol fatti Milan

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE A)

Frosinone-Milan 2-4, 17° giornata 2015/2016