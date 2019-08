Foto Del Piero fa scattare nostagia tifosi: Unico capitano

07/08/2019 10:39

E' bastata una foto, postata sul suo profilo Instagram, per far scattare la nostalgia nel mondo Juventus. Alessandro Del Piero ha infiammato il web pubblicando una sua foto con una maglia gialla su cui pcampeggia bene in vista lo stemma della Juve. Del Piero era infatti al lavoro per il Summer Soccer Clinic della neonata Juventus Academy di Los Angeles, riservata ai ragazzi dai 6 ai 16 anni. L’organizzazione è stata affidata alla Edge American Sports, società appartenente proprio a Del Piero che dunque si è presentato all’Università di UCLA assieme alla moglie Sonia e ai tre figli Dorotea, Tobias e Sasha. Quasi 150mila like in poche ore e tanti commenti: "Rivederti con quella maglia dopo 7 anni e’ un emozione troppo grande ben tornato a casa capitano", "Quel logo, il logo, torna dove merita di stare" e ancora: "Era ora capitano che a Torino si rendessero conto che la juve non può stare senza Del Piero unicocapitano# " e infine: "C'è solo un numero 10 alla Juve!".