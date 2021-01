Fonseca sa come gioca l'Inter ma non se saprà fermarla

09/01/2021 13:33

Ha recuperato Spinazzola ma non è questo il motivo per cui Fonseca è ottimista in vista di Roma-Inter, big-match dell'ora di pranzo di domani. Il tecnico giallorosso ha grande stima dei nerazzurri ma si fida dei progressi dei suioi e dice

E' vero che l'Inter ha grandi giocatori, grandi individualità. Ma non posso vedere solo quello. L'Inter è una grande squadra, ha un'identità forte, è facile capire come giocare, ma è difficile da contrastare. Per me è una squadra collettivamente forte, ma abbiamo preparato la partita pensando a questo

Il tecnico giallorosso fa un po' di pretattica sul centrocampo, senza svelare i due titolari tra Villar, Veretout e Cristante ma confermando che Mirante è ancora out ("gioca Pau") poi allontana il pensiero del derby di venerdì prossimo

Per noi è importante la partita di domani, vogliamo giocare per vincere. Poi pensiamo alla Lazio. Non è giusto pensare di più in questo momento. È facile capire che contro una squadra come l'Inter non si può sbagliare. Dobbiamo essere rigorosi difensivamente, poi avere fiducia col pallone per cercare lo spazio che vogliamo. Abbiamo lavorato sui dettagli per non sbagliare. Tutti i giocatori sono molto motivati, mi sembra che la squadra abbia fiducia e ambizione per giocare una buona partita

Fonseca ha studiato a lungo l'Inter

L'Inter gioca con le due punte e usa la profondità, ma in Italia tutte le squadre sono molto profonde. Domani sarà lo stesso, è importante controllare la profondità dell'Inter

Il tecnico infine si dice fiducioso