Fonseca punge: Chi non ha coraggio con me non gioca

Vorrebbe ritrovarsi con quattro punti in più in classifica Fonseca. L'allenatore della Roma conta sul doppio colpo, battere il Genoa domani e vedere accolto il ricorso contro lo 0-3 di Verona ma intanto deve fare i conti con il forfait di Dzeko. Il bosniaco è positivo e domani lascerà il posto a Borja Mayoral, che ha caratteristiche diverse. Per Fonseca Dzeko era in gran forma ma confida nello spagnolo anche se

ai giovani come Borja Mayoral va dato tempo, devono avere spazio per crescere

No comment sulla vicenda dei tamponi della Lazio ("Posso parlare di quello che succede qui, non di loro") e sulla possibilità di non mandare i giocatori nelle nazionali ("Decidono le autorità competenti") meglio attenersi a questioni prettamente di campo, dal modulo ("Con il Cluj ho giocato a 2 punte non per Borja Mayoral, ma per gli avversari. È stata una strategia") ai troppi errori in uscita

Prepariamo le partite in funzione dell'avversario, un conto quando si pressa uomo a uomo o a zona. Le intenzioni della squadra dipendono dai nostri avversari. Nella mia squadra voglio coraggio, voglio che si giochi anche nei momenti di pressione. Chi non ha coraggio non può giocare in questa squadra

Di certo c'è che nelle ultime gare la Roma non ha preso gol (ma il merito è di tutti che fanno pressing secondo Fonseca) mentre quando gli chiedono un voto per questa parte di stagione risponde così