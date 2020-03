Focolari: Tommasi non conta niente, decide più Raiola che l'Aic

21/03/2020 12:50

"Per voi conta più Raiola o Tommasi?". E' la domanda retorica che si pone Furio Focolari a Radio Radio in merito alla richiesta di non riprendere gli allenamenti: “E’ evidente che Tommasi porti l’acqua al suo mulino, cerca di mediare. La verità è che lui conta quanto il due di coppe se regna denari: il sindacato dei calciatori non conta niente. La Lazio dove va ad allenarsi? I parchi e gli spazi aperti per allenarsi sono chiusi. Immobile e Inzaghi abitano a Fleming: a Formello non ci possono andare, allenarsi ora non si può fare!”.