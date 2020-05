Focolari: Sapete perché Pallotta non dice niente sulla ripresa della A?

20/05/2020 10:46

“Lotito si è battuto per la ripresa perché era doveroso, ma la Lazio secondo me non vincerà lo scudetto. Pallotta alla Roma non ci tiene, per questo è sereno". E' acido Furio Focolari a Radio Radio: "Non gliene frega niente. Sono due anni che non viene in Italia, è la cosa più abnorme che sia mai successo a questa gloriosa società”.