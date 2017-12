Fiorentina-Milan, formazioni ufficiali: Ecco le scelte di Gattuso

30/12/2017 11:29

Sono state ufficializzate le formazioni di Fiorentina e Milan che si affrontano nell'anticipo delle 12.30. Tra i rossoneri in porta si rivedrà Gigio Donnarumma, che ha recuperato dal problema fisico alla coscia che lo ha tenuto fuori contro l’Inter. Davanti a lui, a destra spazio dal primo minuto a Davide Calabria al posto dell’infortunato Abate, mentre saranno confermato titolari Bonucci e Romagnoli in mezzo e Ricardo Rodriguez a sinistra. Due novità invece in mezzo al campo, dove Biglia e Locatelli saranno sostituiti rispettivamente da Riccardo Montolivo e da Giacomo Bonaventura. A sinistra ci sarà Fabio Borini, che ha vinto il ballottaggio in quel ruolo con Hakan Calhanoglu, nCon Kalinic out per infortunio, al centro del tridente milanista ci sarà Patrick Cutrone, che spera di ripetere l’ottima prestazione di mercoledì. A destra, infine, confermatissimo Suso. Nella Fiorentina non c'è Chiesa.

Ecco le formazioni

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Thereau. All. Pioli

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini. All. Gattuso