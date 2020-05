Ferlaino rivela perché esonerò Simoni e il suo grande rimpianto

24/05/2020 08:21

"Licenziai Simoni per gelosia, potrei dire con una battuta. Mi disse: “Presidente, ho firmato con l’Inter". Apprezzai il suo coraggio e la sua onestà. Però… Simoni ne parlò anche alla squadra che da quel momento non girò più e perdeva posizioni in classifica". Corrado Ferlaino al Mattino spiega perché mandò via il tecnico di Crevalcore, scomparso due giorni fa: "Tra i tanti ricordi mi sono venute in mente le partite di Coppa Italia contro la Lazio, in cui l’arbitro Collina ci fece rimanere in nove, e l’Inter. Bellissime, appassionanti. Penso che se Simoni fosse rimasto avremmo vinto quella Coppa: ho questo rimpianto. Sul 98 e il rigore negato a Ronaldo in occasione della sfida tra Juventus e Inter? C’era già Moggi alla Juve, vero?".