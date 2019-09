Fenomeno o tuffatore? Il web si spacca su Dybala

25/09/2019 10:19

L'ha promosso anche Sarri, dopo averlo fatto "soffrire" nelle prime partite. Dybala ieri a Brescia è stato tra i migliori in campo e se la Juve è riuscita a rimontare e a vincere è molto merito suo. La Joya è tornata a brillare anche se tanti sottolineano la curiosa coincidenza (capitava anche nella passata stagione) che le migliori prestazioni dell'argentino coincidano con i forfait di Cristiano Ronaldo. Tanti tifosi di altri club però lo accusano di aver simulato in occasione della punizione da cui è scaturito il gol di Pjanic.

LA SPERANZA - Per Luca Momblano, giornalista esperto del mondo Juve, il problema non dovrebbe esistere. Su Sportmediaset sottolinea come Dybala sia il secondo calciatore della squadra per affinità elettive con il gioco di Sarri, per lo meno per ciò che può prima o dopo accendersi negli ultimi 30 metri, ed auspica un'intesa diversa con Ronaldo.

LUI E CR7 - Dybala e Ronaldo in realtà occupano posizioni di campo che raramente si sovrappongono e Momblano argomento che del Dybala quasi perfetto di Brescia resta chiaro che vero o falso nueve Paulo non ama - come si suol dire - riempire l’area di rigore. Ciò che invece fa Cristiano.

COMMENTI VIP - Fioccano i commenti da Gramellini ("Va convinto CR7 a giocare più centrale come accade nel Portogallo. Vorrei vedere lui e Dybala con Ramsey alle loro spalle. Secondo me ci sarebbe da divertirsi. Parecchio") a Riccardo Cucchi ("Credo che # Dybala potrebbe incarnare in futuro l'evoluzione moderna del trequartista").

LE REAZIONI - I tifosi della Juve, che hanno sempre amato la Joya, intanto esultano: "Partitone di Paulo Dybala, il migliore insieme a Bonucci e De Ligt. Quando spazia, si abbassa, tocca tanti palloni Paulo è un 10 eccezionale ed è una gioia per gli occhi vederlo giocare" o anche: "Gli è mancato solo il gol. A mio avviso Sarri dovrebbe puntare di più su di lui. È un giocatore che ti accende la partita".