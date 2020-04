Feltri insiste: Sindaco Napoli senza cervello, non mi pento di quanto detto

25/04/2020 12:47

“Il sindaco De Magistris dice che io ho il virus nel cervello. Segno che ho un cervello, che a lui manca”. Il direttore di Libero risponde per le rime a tutti coloro che da giorni lo stanno attaccando per le sue parole contro i meridionali. All'Adn Kronos Feltri ribatte. “Mi sono limitato a dare un’occhiata ai dati Istat, dicono che la Lombardia ha un reddito procapite di 37mila e rotti euro, mentre la Campania 19mila. Quindi mi sembra evidente che la Campania sia economicamente inferiore, non è contestabile. .Loro hanno interpretato la cosa per andarmi contro, per polemica, perché sono antipatico e hanno pensato che io misurassi il livello dei loro cervelli anziché quello dei loro portafogli. Se tu citi una frase decontestualizzata dal discorso generale puoi attribuire alla frase qualsiasi significato. La realtà però è quella che dico io”.