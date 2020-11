Fece perdere la Roma col Verona e ora è dell'Hellas

22/11/2020 08:57

Il suo nome, prima poco noto, lo conoscono tutti: è Pantaleo Longo che è stato il segretario della Roma e responsabile – come lui stesso ammise – dell’inserimento di Diawara nella lista Over per la partita contro il Verona che costò alla Roma la sconfitta a tavolino alla prima giornata. Un verdetto che è stato confermato la settimana scorsa anche in sede di appello dopo il ricorso dei giallorossi che sul campo al Bentegodi avevano pareggiato 0-0. Come si vociferava da tempo Longo, è ora il nuovo direttore operativo proprio della società veneta. Adesso è ufficiale. Questa la nota dell'Hellas: