Facchetti jr sottolinea la grande differenza rispetto a Spalletti

04/01/2020 10:55

"Con tutto il rispetto per Spalletti, che ha fatto ottime cose come tecnico nerazzurro, con Conte c'è stata più consapevolezza in questa prima parte di stagione. Prima i risultati veniva ottenuti, ma più tirati per i capelli". Gianfelice Facchetti esprime la sua soddisfazione per la nuova Inter. Il figlio della leggenda nerazzurra parla a Radio sportiva e dice: " Lukaku-Lautaro Martinez? Sono complementari, da tifoso è bello vederli insieme. Lautaro ha un gran talento, Lukaku ha grande forza e grandissima generosità. Il gesto di Lukaku nei confronti di Esposito nell'ultima gara la dice lunga. Dà sempre l'anima ed è molto altruista. Obiettivo scudetto? In questo momento i numeri e la classifica dicono che sia possibile. La leadership della Juve in campionato, dopo tante stagioni, non è più scontata. E occhio anche alla Lazio".