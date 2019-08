Ex Inter rassicura tutti: Con Godin e Conte si torna a vincere

25/08/2019 11:06

“Godin ha una carriera spettacolare. Arriva in una squadra che per me è la numero uno in Italia e in Europa. Può aiutare moltissimo l’Inter a vincere, è un capitano nato". Intervistato dal portale uruguaiano El Observador, L'ex bomber di Lazio e Inter Ruben Sosa si dice ottimista sui nerazzurri: “Conte l’ho conosciuto perché ho giocato contro di lui. Era agguerrito, correva, gli piaceva sempre vincere. L’Inter ha preso questo allenatore che ha molte qualità in tutti gli aspetti, è competente, intelligente. Quando giocava si vedeva che sarebbe diventato un buon tecnico. L’Inter ha preso un allenatore per tornare a vincere. Ricordo che quando giocavo nell’Inter c’erano due partite che si dovevano vincere per forza, perché altrimenti i tifosi diventavano matti. Una era il derby contro il Milan, l’altra la sfida contro la Juventus. Se non vincevi il campionato, ma vincevi questi due big match, i tifosi diventavano matti".