Europa League: Milan con Betis, Olympiacos e il Dudelange

31/08/2018 12:38

Sorteggio positivo per il Milan in Europa League. L'urna di Montecarlo ha riservato un girone abbordabile per i rossoneri che sono stati inseriti nel gruppo F con i greci dell'Olympiakos, squadra piuttosto vecchia come età media e non particolarmente pericolosa, il Betis di Siviglia, che sicuramente è la più forte del lotto dei rivali, e i modesti lussemburghesi del Dudelange. Lazio nel gruppo H con Marsiglia, Francoforte e i ciprioti dell'Apollon mentre il Chelsea di Sarri, nel gruppo L, con Paok, Bate Borisov e il Vidi.

Questi tutti i gironi di Europa League

Gruppo A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurigo, Aek

Gruppo B: Salisburgo, Celtic, Lipsia, Rosenborg

Gruppo C: Zenit, Copenaghen, Bordeaux, Slavia Praga

Gruppo D: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagabria, Sparrtak Trnava

Gruppo E: Arsenal, Sporting, Qarabag, Vorskla

Gruppo F: Olympiacos, Milan, Betis, Dudelange

Gruppo G: Villarreal, Rapid Vienna, Spartak Mosca, Rangers

Gruppo H: Lazio , Marsiglia, Eintracht Francoforte, Apollon

Gruppo I: Besiktas, Genk, Malmoe, Sarpsborg

Gruppo J: Siviglia, Krasnodar, Standard Liegi, Akhisar

Gruppo K: Dinamo Kiev, Rennes, Jablonec

Gruppo L: Chelsea, Paok, Bate, Vidi

Queste le date:

20 settembre: fase a gironi, prima giornata

4 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

25 ottobre: fase a gironi, terza giornata

8 novembre: fase a gironi, quarta giornata

29 novembre: fase a gironi, quinta giornata

13 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

Sedicesimi di finale

17 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale

14 febbraio: sedicesimi di finale, andata

21 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

Ottavi di finale

22 febbraio: sorteggio ottavi di finale

7 marzo: ottavi di finale, andata

14 marzo: ottavi di finale, ritorno

Quarti di finale

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

11 aprile: quarti di finale, andata

18 aprile: quarti di finale, ritorno

Semifinali

2 maggio: semifinali, andata

9 maggio: semifinali, ritorno

Finale

Mercoledì 29 maggio: finale – Stadio Olimpico, Baku