Europa League: Gli orari A/R di Zurigo-Napoli e Rapid-Inter

Sono state rese note date ed orari dei match di Europa League validi per i sedicesimi di finale. Il Napoli sfiderà lo Zurigo in trasferta alle 21 giovedì 14 febbraio e poi al San Paolo nella sfida di ritorno giovedì 21 febbraio alle 18.55, mentre l'Inter giocherà giovedì 14 febbraio in Austria contro il Rapid alle 18.55 e il ritorno lo giocherà alle 21 di giovedì 21 febbraio a San Siro. questo il quadro completo

Le partite di andata

Martedì 12 febbraio 2019

Fenerbahce-Zenit ore 18.55

Giovedì 14 febbraio 2019 ore 18.55

RAPID VIENNA-INTER

Slavia Praga-Genk

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Rennes-Betis Siviglia

Olympiacos-Dinamo Kiev

LAZIO-SIVIGLIA

Bate Borisov-Arsenal

Galatasaray-Benfica

Giovedì 14 febbraio 2019 ore 21.00

Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

Bruges-Salisburgo

ZURIGO-NAPOLI

Malmö-Chelsea

Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte

Celtic-Valencia

Sporting Lisbona-Villarreal

Le partite di ritorno

Mercoledì 20 febbraio 2019

SIVIGLIA-LAZIO ore 18.00

Arsenal-Bate Borisov ore 18.00

Giovedì 21 febbraio 2019 ore 18.55

Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen

Salisburgo-Bruges

NAPOLI-ZURIGO

Eintracht Francoforte-Shakhtar Donetsk

Valencia-Celtic

Zenit-Fenerbahce

Villarreal-Sporting Lisbona

Giovedì 21 febbraio 2019 ore 21.00

INTER-RAPID VIENNA

Genk-Slavia Praga

Bayer Leverkusen-Krasnodar

Chelsea-Malmö

Betis Siviglia-Rennes

Dinamo Kiev-Olympiacos

Benfica-Galatasaray