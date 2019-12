Esami per Szczesny, ecco quando tornerà

16/12/2019 15:56

Rischia di tornare solo nel 2020 Szczesny. Il portiere della Juventus, che ha saltato l'ultima sfida con l'Udinese per un problema alla spalla ha effettuato degi esami - questa mattina al J Medical - che hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro; le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno ma molto probabilmente salterà la sfida con la Sampdoria e rimane in frte dubbio per la Supercoppa con la Lazio in programma domenica in Arabia Saudita.