Enrico Fedele impietoso: Ad Ancelotti metto 0 in pagella

27/01/2019 13:18

E' tornato bastian contrario Enrico Fedele. L'ex dg del Parma ultimamente aveva allentato la vena polemica sul Napoli ma dopo lo 0-0 di ieri col Milan è andato giù pesante nel suo editoriale sul Roma. Il procuratore dei fratelli Cannavaro mette Ancelotti nel mirino e scrive: "Zero ad Ancelottti, sì zero, proprio zero. Mi aspettavo un Napoli spettacolare con una scelta tattica logica, invece il buon Carletto ha scelto un undici che non trova giustificazione: tre attaccanti, tre centrocampisti con predisposizione offensiva e tra i quattro difensori Malcuit che è un terzino d’attacco. È stato un esperimento che non riesco a comprendere, soprattutto dopo la splendida prestazione che abbiamo ammirato contro la Lazio. Insigne utilizzato come quarto di sinistra è davvero una aberrazione. Se non fosse stato Ancelotti a fare queste scelte tattiche, sono certo che l’allenatore sarebbe stato crocifisso da chi se ne intende di calcio. Ripeto mai vista una formazione del genere, almeno nei nostri campionati. Forse nel calcio olandese o spagnolo. A tratti ho visto una partita dai ritmi da torneo intersociale, una partita che mi ha deluso soprattutto perché mi ero illuso che avrei assistito ad una sfida aperta con un gioco spettacolare. Ed invece lo zero a zero fotografa l’andamento della gara, senza però non ricordare che se non ci fossero state un paio di parate di Ospina ci sarebbe potuto scappare anche la “beffa”. E le palle-gol del Napoli? Sì, ci sono state, con Callejon, Zielinski e Koulibaly, ma non bastano a “tamponare” la mia rabbia...E mentre la Juve prende il volo, a meno di sorprese stasera contro la Lazio, non ci resta che sperare nella qualificazione alle semifinali di Coppa Italia andando a vincere martedì sera proprio contro i rossoneri. Impresa possibile. A meno che Ancelotti non voglia fare un ulteriore esperimento tattico. Ma non credo, conoscendo bene la bravura del tecnico azzurro. Basterà il ritorno a centrocampo di Allan per ridare alla squadra il necessario equilibrio".