Empoli-Milan, probabili formazioni: Gattuso spera di recuperare Higuain

26/09/2018 15:45

E' legato alle condizioni di Higuain il Milan che domani affronta l'Empoli in trasferta. Il Pipita ha accusato un risentimento ai flessori ed è in dubbio. Dovesse dare forfait è pronto Cutrone, reduce comunque da un infortunio anch'egli. Per il resto formazione decisa per Gattuso che non potrà contare neanche stavolta su Caldara che ha un accenno di pubalgia e non è stato convocato, gioca Musacchio. Nelle ultime sette partite di Serie A tra Empoli e Milan, entrambe le squadre hanno sempre trovato la via del gol: tre vittorie rossonere, tre pareggi e una toscana nel parziale. L’Empoli non ha mai vinto in casa contro il Milan in Serie A: per i toscani sei pareggi e altrettante sconfitte. Queste le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Bennacer, Capezzi, Traorè; Krunic; Caputo, La Gumina. All. Andreazzoli

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso.