Ecco quando si saprà tutto su ricorso squalifica Koulibaly

16/01/2019 11:05

Koulibaly potrà giocare contro la Lazio? Il difensore deve scontare ancora una giornata di squalifica dopo i 2 turni di stop decisi dal Giudice sportivo per l'applauso a Mazzoleni che gli costò il rosso in Inter-Napoli ma la società azzurra è ottimista sull'esito del ricorso. L'appuntamento è fissato per venerdì alle 13.30: Koulibaly andrà di persona davanti al giudice della Corte d'Appello. Alla trasferta romana non ci saranno solo l'avvocato Grassani e Koulibaly, ma anche il patron del Napoli Aurelio De Laruentiis "per dare conforto al calciatore che quella sera ha sentito di essere stato punito due volte. La tesi difensiva del Napoli si baserà proprio sui cori razzisti e sull'influenza che hanno avuto sui comportamenti di Koulibaly, basandosi su un precedente analogo che ha visto protagonista Muntari. Per questo non è improbabile che la corte giudicante possa convocare l’arbitro Mazzoleni, per chiedergli se aveva sentito quei cori, oppure se (come sembra abbia riferito lui stesso) non era riuscito a percepirli. Il giocatore non potrà sostenere che gli applausi erano diretti ai tifosi che lo insultavano, anzichè all'arbitro (c'è anche un labiale dove si legge: 'bravo' mentre applaude) ma sosterrà che l'episodio è accaduto proprio mentre gli piovevano addosso i buuu razzisti.