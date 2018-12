Ecco perchè al Napoli non piace l'arbitro Mazzoleni

25/12/2018 10:43

"Non mi piace la designazione di Mazzoleni per la gara con l'Inter, è stato spesso cattivo con noi". De Laurentiis è andato giù duro sul fischietto di Bergamo che domani sera arbitrerà a San Siro ma perchè il patron del Napoli ce l'ha con lui? E' la prima volta che Mazzoleni arbitrerà il Napoli in questa stagione. L’ultimo precedente è, però, significativo: è stato lui infatti l’arbitro della trasferta di Firenze dello scorso 23 aprile terminata per 3-0 a favore della squadra toscana, gara che ha di fatto consegnato lo scudetto alla Juventus e influenzata dall’espulsione di Koulibaly dopo appena 6 minuti di gioco. 22 i precedenti totali anche con gli azzurri: 10 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte ma sono più di 10 anni che capitano problemi tra l'arbitro bergamasco e gli azzurri. Questi i più significativi

Marzo 2011: Napoli-Brescia 0-0. Mazzoleni non vede un gol di Cavani di tacco (palla che aveva superato la linea), ne annulla uno per fuorigioco inesistente del Matador, nega un rigore netto per fallo di Kone su Mascara ed espelle Mazzarri. Una prestazione che provocò la durissima reazione di De Laurentiis: "Se i poteri vogliono che lo scudetto se lo giocano solo le due di Milano noi togliamo il disturbo".

Altra direzione contestata in Parma-Napoli dell’ottobre 2011 in cui il fischietto bergamasco non sanzionò col rigore il fallo subìto da Lavezzi in area, dimenticò di espellere per doppio giallo il parmense Biabiany: alla fine il match finì 2-1 per gli emiliani.

Altra data che i napoletani ricordano bene è il 7 aprile 2012: sul punteggio di 1-1 con la Lazio, Mazzoleni non vede un fallo da rigore su Pandev e annulla una rete ad Hamsik per fuorigioco fantasma di Cavani: finisce 3-1 per i capitolini.

Mazzoleni diventa però "il nemico" per eccellenza il 12 agosto 2012, finale di Supercoppa Italiana a Pechino che segna l'esordio dei 6 arbitri. La gara terminerà 4-2 per i bianconeri ai tempi supplementari, ma alcune decisioni del fischietto mandano gli azzurri su tutte le furie: il primo episodio contestato è il contatto in area Fernandez-Vucinic, con conseguente rigore che permette alla Juve di trovare il 2-2. Ma è alla fine dei regolamentari che succede il finimondo: Mazzoleni caccia Pandev all'85' probabilmente per una protesta troppo veemente segnalata dall'assistente. A 3 secondi dalla fine, il Napoli rimane in 9 quando Zuniga si becca la seconda ammonizione per un brutto fallo su Giovinco: il colombiano con la mano lo colpisce alla base del collo in un tackle condotto con foga eccessiva. Mazzarri, a ruota, viene spedito negli spogliatoi per proteste. In 9 contro 11 la Juve prende il sopravvento e vince 4-2. Il Napoli, per protesta, diserta la premiazione, creando un certo imbarazzo a tutto il mondo del calcio italiano.

Due invece precedenti stagionali con l’Inter, entrambi a San Siro: è stato lui a dirigere le gare contro Torino (2a giornata,terminata 2-2) e Fiorentina (6a giornata, terminata 2-1 per gli uomini di Spalletti), gara del tanto discusso quanto giusto rigore fischiato a favore dei nerazzurri.

Complessivamente, sono 22 le volte in cui Mazzoleni ha diretto l’Inter: 11 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.