Ecco dove si rilassa Sarri in attesa del semaforo verde

09/06/2019 12:53

Sta aspettando il via libera per poter finalmente essere annunciato come allenatore della Juventus. C'è ottimismo in queste ore perchè già domani possa essere il giorno giusto per essere liberato dal Chelsea e far scattare tutti i tasselli del puzzle ma Sarri non sta vivendo con ansia questo momento. L'ex allenatore del Napoli ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in Toscana. E la sua presenza non è passata inosservata. Nella giornata di sabato, pranzo a Pistoia. Con tanto di foto del ristoratore interista, che ha scherzato sui social: "Mi aspettavo Conte però mi ha fatto molto piacere l'arrivo di Sarri".