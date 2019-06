Ecco dove allenerà Gattuso secondo i bookmaker

04/06/2019 15:47

Dove allenerà Gattuso è diventato tema di quote per i bookmakers. Dopo il signorile addio al Milan, con dimissioni spontanee e rinuncia a due anni di contratto, difficilmente Ringhio rimarrà fermo. Non andrà alla Lazio e probabilmente neanche alla Roma ma secondo gli analisti rimarrà in serie A. nella lista di opzioni per la prossima stagione la Fiorentina svetta sul tabellone Sisal Matchpoint, a 2,50, con il Genoa seconda opzione a 4,50. Da considerare anche la pista che porta agli Emirati Arabi, un cambio di direzione totale a 7,50, mentre si torna tra le alternative «europee» con la Sampdoria, il Watford e il Wolverhampton, tutti a 12,00. .