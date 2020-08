E' un ex allievo di Sarri il tattico Lazio che ha offeso Gattuso

02/08/2020 13:17

51 anni compiuti a luglio, nativo di Capraia e Limite, in provincia di Firenze: ecco chi è Mario Cecchi, l'assistente di Inzaghi che ieri al San Paolo avrebbe fatto saltare i nervi a Gattuso con un appellativo che alle orecchie del tecnico del Napoli è suonato come "terrone di m...". Cecchi è entrato nello staff biancoceleste a partire dall’estate del 2016, in precedenza allenava l’Empoli Primavera (quando Sarri era l'allenatore della prima squadra toscana), formazione con la quale sfidò più volte la Primavera biancoceleste allenata proprio da Simone Inzaghi. Ne nacque un feeling forte ed oggi Cecchi è il "tattico" della squadra biancoceleste