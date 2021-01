Dribbling su Rai2, gli ospiti e i temi di oggi

09/01/2021 09:40

La puntata di Dribbling di oggio, in onda alle 18.10 su Rai2, sarà dedicata ai sentimenti forti, al senso di appartenenza, al coraggio necessario nel fare le scelte. Come quella di Fabio Quagliarella, protagonista dell'anteprima, che ha ufficializzato via social la sua determinazione a rimanere blucerchiato, nonostante lusinghiere sirene. Alle tante emozioni che regala il calcio sarà dedicata la copertina, firmata da Stelvio Saltamerenda, che aprirà proprio l’anteprima del rotocalco di RaiSport.

E a proposito di emozioni, a pochi giorni dalla morte dell’autore di You’ll never walk alone, inno del Liverpool, Marco Franzelli "viaggerà" tra i brani piu’ famosi del mondo che ormai appartengono anche al calcio. Non solo calcio nell’anteprima, con Maria Barresi che racconterà la storia di un ragazzo dello Sri Lanka che in Calabria riesce a coltivare la sua passione per il cricket, il "suo" sport nazionale.



Dopo la parentesi del TGSport, Dribbling, con la conduzione di Simona Rolandi in studio e con i due opinionisti in remoto, Massimo De Luca da Milano e Domenico Marocchino da Torino, riprenderà dedicando la copertina a Federico Chiesa, figlio d’arte che pare voglia superare il padre con delle prestazioni eccezionali nella Juventus. Prima che il suo passaggio in bianconero dalla Fiorentina fosse definitivo, in molti sostenevano che avrebbe fatto panchina nella Juve stellare. Invece Federico, con tenacia e a suon di gol, si sta ricavando un ruolo sempre più importante nella squadra di Pirlo: chi lo conosce fin da bambino, come Giovanni Galli, in collegamento da Firenze, non aveva mai nutrito dubbi.



Ma il protagonista della puntata sarà Maicon, indimenticabile protagonista del Triplete dell'Inter di Mourinho, appena tornato in Italia e pronto a rimettersi in gioco, a 39 anni, in serie D. Lo aspetta a braccia aperte il Sona, 18 mila abitanti, sul lago di Garda. E’ sbarcato a Fiumicino insieme al figlio quindicenne che giochera’ nella formazione juniores: un’avventura bellissima raccontata da Saverio Montingelli.



In scaletta anche tanta serie A con le partite del sabato, nelle quali il frizzante Benevento di Pippo Inzaghi affronta la prolifica Atalanta di Gasperini, poi Genoa-Bologna e il Milan che in serata difenderà la propria leadership contro il Torino.

Il big match del turno è senz’altro Roma-Inter e Dribbling ne ha affidatao le previsioni proprio al doppio ex, Maicon.

Nel frattempo il mercato dei trasferimenti è ufficialmente riaperto e Paolo Paganini, in collegamento da Genova, farà il punto sulle ultimissime sulle trattative di quello che ormai viene definito “il mercato degli scambi”.