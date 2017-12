Donnarumma si arrende, non più convocato: gioca Storari

27/12/2017 11:13

Ha provato fino all'ultimo ma si è arreso. Gigio Donnarumma non sarà tra i pali stasera nel derby di coppa Italia con l'Inter. Il portiere, che soffre di un problema all'inguine, è stato tolto dalla lista dei convocati dove inizialmente compariva. Convocato al suo posto Soncin mentre in porta il titolare sarà Storari. Gattuso sembra intenzionato a confermare il 4-3-3, modulo utilizzato nelle ultime uscite, ma con qualche novità di formazione. In difesa – da destra a sinistra – spazio a Calabria, Bonucci, Romagnoli e Ricardo Rodriguez. A centrocampo dovrebbe tornare titolare dal primo minuto Lucas Biglia, ai suoi fianchi Kessié (a destra) e Locatelli (a sinistra). Novità anche nel tridente d’attacco, con Bonaventura schierato come esterno offensivo sinistro, a destra spazio a Suso – assente contro l’Atalanta in campionato per squalifica – con Nikola Kalinic confermato al centro dell’attacco. Queste le probabili formazioni di stasera:

Milan (4-3-3): Storari; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. All: Gattuso

Inter (4-2-3-1): Padelli; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Eder; Icardi. All: Spalletti