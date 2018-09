Domani la Lega svela gli anticipi: Inter-Parma su Dazn sabato sera, il Napoli alle 18

02/09/2018 12:47

Dovrebbe essere ufficializzato domani il calendario dei prossimi anticipi e posticipi di serie A dalla Lega. Nella settimana della sosta, presumibilmente già domani pomeriggio, verrà stilato il maxi-calendario fino a dicembre alla luce delle gare di Champions, di Europa League e degli impegni infrasettimanali. Il campionato riprenderà nel weekend 15-16 settembre e la settimana dopo è già tempo di coppe europee pertanto è facile ipotizzare i primi anticipi. In Champions di martedì saranno impegnati il Napoli (in trasferta con la Stella Rossa) e l'Inter (in casa col Tottenham) ed hanno diritto all'anticipo al sabato. Dovendo giocare fuori casa in coppa, il Napoli con la Fiorentina pertanto dovrebbe anticipare a sabato 15 alle 18 (diretta Sky) mentre in prima serata ci sarà Inter-Parma sempre sabato (20.30, diretta Dazn). Le altre due squadre impegnate in Champions, Roma e Juve, giocano di mercoledì e la Roma che sarà impegnata in trasferta (col Real Madrid) potrebbe essere anticipata alle 12.30 della domenica (diretta Dazn) mentre i bianconeri giocheranno o alle 15 o al massimo alle 18 col Sassuolo. Il posticipo delle 20.30 sarà riservato presumibilmente o a Empoli-Lazio o a Cagliari-Milan (rossoneri e biancocelesti saranno impegnati in Europa League ma di giovedì). Quello che è sicuro è che il Milan, che giocherà giovedì 20 settembre in trasferta in Europa League, giocherà la gara successiva di campionato alle 20.30 di lunedì 24 settembre.

Stefano Grandi